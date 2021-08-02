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США обвинили талибов в массовом убийстве мирных жителей в провинции Кандагар

Автор: Дмитрий Кузнецов

США обвинили движение "Талибан" в массовых убийствах мирных жителей в афганской провинции Кандагар. Устроенную боевиками резню следует расценивать как военное преступление и виновные должны быть привлечены к ответственности.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление посольства США в Кабуле.

"В Спин-Болдаке, провинция Кандагар, талибы устроили резню, в которой погибли десятки мирных жителей. Эти убийства могут являться военными преступлениями, они должны быть расследованы, а виновные в них боевики и командиры "Талибан", должны быть привлечены к ответственности", - заявили в американской дипмиссии.

Там подчеркнули, что руководство талибов должно нести ответственность за преступления своих боевиков. "Если вы не можете контролировать своих бойцов сейчас, то вам нечего делать позже в управлении (страной - ред.)", - добавили дипломаты.

Напомним, последние несколько дней в Афганистане идут ожесточенные бои за контроль над рядом провинций. В столкновениях с правительственными войсками 1 августа было убито более 250 талибов.

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ТалибанСоединенные Штаты АмерикиАфганистан