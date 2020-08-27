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ДТП в Сирии: США обвинили Россию в провоцировании аварии

Автор: Надежда Собенко

ДТП произошло в районе населенного пункта Дерик на северо-востоке Сирии

Аварию в Сирии, во время которого пострадали американские военные спровоцировали российские военные. ДТП произошло в районе населенного пункта Дерик на северо-востоке Сирии.

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Об этом заявил руководитель пресс-службы Совета национальной безопасности при Белом доме Джон Эллиот, сообщает The Guardian.

Российская техника врезалась в бронированный автомобиль коалиции, в результате чего пострадал экипаж машины.

Эллиот подчеркнул, что для деэскалации ситуации, патруль коалиции покинул этот район.

"Коалиция и Соединенные Штаты не стремятся к эскалации с участием каких-либо национальных вооруженных сил, но силы США всегда сохраняют за собой неотъемлемое право и обязанность защищаться от враждебных действий", - говорится в заявлении.

26 августа стало известно, что российские военные в Сирии протаранили своим автомобилем американский военный транспорт, вызвав ДТП, легкие травмы получили четверо военных США.

Ранее ООН признала авиаудары российских и сирийских сил по мирным целям в Сирии военными преступлениями.

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