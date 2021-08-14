США обвинили Россию и Китай в распространении фейков о COVID-19
Фото: США обвинили Россию и Китай в распространении фейков о COVID-19 (GettyImages)
США обвинили Россию и Китай в распространении фейков о COVID-19. Таким образом, по их мнению, они "подогревали" связанные с пандемией конспирологические теории.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Министерство внутренней безопасности (МВБ) США.
По заявлению министерства, противники США активизировали попытки запугать общество.
"Например, российские, китайские и иранские СМИ, связанные с правительством, неоднократно усиливали теории заговора относительно происхождения COVID-19 и эффективности вакцин", - отмечается в сообщении.
Напомним, что в США исследовали безопасность вакцины Moderna для подростков.
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