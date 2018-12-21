США обвинили китайских хакеров во взломах 45 компаний

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Двое подозреваемых являются членами хакерской группировки

В США обвинили двух граждан Китая в широкомасштабной хакерской атаке и похищении секретных данных правительственных учреждений и предприятий Соединенных Штатов. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Reuters.

Так, Великобритания, Австралия и Новая Зеландия присоединились к обвинениям. США обвиняют Чжу Хуа и Чжана Шилуна.

"США обвиняют Чжу Хуа и Чжан Шилун в хакерских атаках на ВМС США, космическое агентство NASA и министерство энергетики. Операция нацелена на интеллектуальную собственность, конфиденциальные деловые и технологические данные, чтобы дать китайским компаниям несправедливое конкурентное преимущество", - говорится в сообщении.

Как отмечается, их обвиняют в атаке на более чем 45 коммерческих и оборонных компаний

"Усилия Китая направлены на более чем 45 коммерческих и оборонных технологических компаний в США, а также в 12 странах поставщиков управляемых услуг (MSP) - фирм, которым они передают электронную почту, системы хранения и другие вычислительные задачи и их клиентов", - отмечено в сообщении.

Напомним, ранее сообщалось, что хакеры, предположительно из Китая, читали дипломатическую переписку, которой страны ЕС обменивались по защищенным каналам, более трех лет. Издание отмечает, что взлом обнаружила технологическая компания Area.