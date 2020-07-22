США обвинили Китай в атаках на разработчиков вакцины от коронавируса

Министерство юстиции Соединенных Штатов обвинило двух хакеров Китая в атаках на компании по всему миру, в том числе и на те, которые работают над вакциной от коронавируса. В ведомстве заявляют, что хакеры занимаются своей деятельностью на протяжении 10 лет в сотрудничестве с правительством.

Об этом сообщает Associated Press.

Как сообщается, двое хакеров Ли Сяою и Донг Джиаши нападали на неправительственные организации, отдельных диссидентов и правозащитных активистов как в США, так и в Китае. Среди компаний, которые подвергались нападениям есть высокотехнологичные производства, разработчики медицинских изделий и программного обеспечения для бизнеса.

Общая стоимость похищенных данных оценивают в сотни миллионов долларов.

Таким образом нападение произошло и на фармакологические компании, которые разрабатывают вакцины от COVID-19. Однако в Министерстве не сообщили, удалось ли хакерам получить доступ к любым разработкам относительно коронавируса.

Заместитель директора Федерального бюро расследований США Дэвид Боудич считает, что обвинение ставит Пекин в известность, что поддерживаемое правительством похищения интеллектуальной собственности повлечет “серьезные последствия и риски для страны”.

Кроме того, в Минюсте отмечают, что сейчас хакеры нацелены на технологические компании в Австралии, Бельгии, Германии, Японии, Литве, Нидерландах, Испании, Южной Кореи, Швеции, Великобритании и самих Штатах.

Напомним, Великобритания уверена в том, что кибератаки на лаборатории, которые занимаются разработками лекарств против COVID-19, осуществляла Россия.

Кроме того, ранее на сайте британского Национального центра кибербезопасности опубликовали заявление, в котором говорится о том, что связанные с Россией хакеры предпринимают попытки похитить данные о вакцине от коронавируса, которые разрабатываются в Великобритании, США и Канаде.