В США обвинили иранца в заговоре с целью убийства двух экс-чиновников Трампа

Министерство юстиции США утверждает, что 45-летний Шахрам Пурсафи, также известный как Мехди Резаи из Тегерана, скорее всего, хотел убить Болтона в отместку за смерть Касема Сулеймани.

Командира иранского Корпуса стражей исламской революции ликвидировали в результате удара американского беспилотника в январе 2020 года.

Второй целью Пурсафи был бывший глава Государственного департамента США Майк Помпео.

По информации издания, иранец является одним из членов Корпуса стражей исламской революции. Его осудили заочно за попытку организации убийства Болтона, которое он пытался совершить с октября 2021 года.

За Болтона Пурсафи предлагал 250 тысяч долларов, позже сумма была увеличена до 300 тысяч долларов. При этом за убийство бывшего главы госдепа Помпео была назначена награда в 1 млн долларов.

Официальный Тегеран отверг все обвинения.

Напомним, в США пригрозили Ирану, чтобы не допустить создания Тегераном ядерного оружия.

Ранее РБК-Украина писало, что Иран готов вернуться к ядерной сделке 2015 года, только если США снимут все санкции. При администрации Дональда Трампа, стороны вышли из ядерной сделки, и Иран начал производство оружейного урана.