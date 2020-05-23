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США обвинили Иран в организации 360 убийств в 40 странах мира

Новости » В мире     23.05.2020 - 06:17
США обвинили Иран в организации 360 убийств в 40 странах мира
Иллюстративное фото (facebook.com/ukr.embassy.usa)

В Госдепе подчеркнули, что иранские дипломаты неоднократно были причастны к убийствам за границей

Власти Ирана причастна к проведению террористических атак в более чем 40 странах, во время которых погибли по меньшей мере 360 человек. Все эти убийства и атаки осуществлялись силами Корпуса стражей исламской революции, министерства разведки и безопасности и иранских дипломатов.

Об этом говорится в заявлении Государственного департамента США.

"Глобальная террористическая кампания Ирана охватывала по крайней мере 360 целенаправленных убийств в других странах, а также взрывов бомб в массовых местах, во время которых погибли и были ранены сотни людей", - говорится в заявлении.

Отмечается, что иранские дипломаты неоднократно были причастны к убийствам за границей, о чем свидетельствуют ордера на арест, судебные и полицейские расследования, сообщения разведывательных служб, а также свидетелей.

"Иран продемонстрировал готовность использовать преступные группировки, наркокартели и другие третьи стороны для осуществления своих заговоров по убийству за рубежом", - отметили в Госдепе.

американские дипломаты заявили, что Иран последовательно лжет о своей причастности к убийствам за границей, "даже когда ловят его собственных дипломатов, которые отслеживают цели для нападения, поставляют взрывчатку или убегают с места преступления".

Напомним, США ввели санкции против министра внутренних дел Ирана Рахмани Фазли. Санкции касаются нарушений прав человека.

Ранее Верховный лидер Ирана аятолла Али Хаменеи заявил, что все американцы будут высланы из Ирака и Сирии. Заявление сделано на фоне обострения отношений с США.

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Автор: Надежда Собенко

Теги Новости Украины Соединенные Штаты АмерикиИран
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