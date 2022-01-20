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В США обстреляли школьный автобус, погиб подросток

Автор: Анна Полисученко

В американском городе Питтсбург неизвестные обстреляли школьный автобус. Раненый 15-летний подросток позже скончался в больнице.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сайт мэрии Питтсбурга.

Во время стрельбы в салоне автобуса находились только ученик и водитель.

Подростка госпитализировали в тяжелом состоянии. Он скончался в медучреждении.

"У него было по меньшей мере одно огнестрельное ранение в грудь. Он был застрелен пока сидел в школьном автобусе. Медики доставили его в больницу в критическом состоянии", - говорится в сообщении.

Больше никто не пострадал.

Полиция разыскивает двоих подозреваемых. Расследование продолжается.

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Соединенные Штаты Америки