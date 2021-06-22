США после обстрела Авдеевки призвали Россию прекратить насилие и начать переговоры

Соединенные Штаты Америки обеспокоены ранением жителя Авдеевки в результате обстрела со стороны пророссийских боевиков. США призвали Россию прекратить насилие на востоке Украины.
Об этом говорится в заявлении посольства США в Киеве на странице в Twitter.
США также призвали Россию принять участие в переговорах по урегулированию ситуации на Донбассе.
"Обеспокоены сообщениями о гражданском, пострадавшем возле собственного дома в результате нарушений режима прекращения огня возле Авдеевки 19 июня. Призываем Россию прекратить бессмысленное насилие, которое продолжает травмировать и убивать украинцев, и принять участие в мирных переговорах", - заявили в представительстве США.
Напомним, 19 июня боевики на Донбассе из крупнокалиберного пулемета обстреляли Авдеевку, ранив мужчину 1989 года рождения, находившегося в собственном дворе.