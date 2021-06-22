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США после обстрела Авдеевки призвали Россию прекратить насилие и начать переговоры

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Авдеевка, Вторник 22 июня 2021 18:28
США после обстрела Авдеевки призвали Россию прекратить насилие и начать переговоры Фото: посольство США отреагировало на обстрел Авдеевки (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Дмитрий Левицкий

Соединенные Штаты Америки обеспокоены ранением жителя Авдеевки в результате обстрела со стороны пророссийских боевиков. США призвали Россию прекратить насилие на востоке Украины.

Об этом говорится в заявлении посольства США в Киеве на странице в Twitter.

США также призвали Россию принять участие в переговорах по урегулированию ситуации на Донбассе.

"Обеспокоены сообщениями о гражданском, пострадавшем возле собственного дома в результате нарушений режима прекращения огня возле Авдеевки 19 июня. Призываем Россию прекратить бессмысленное насилие, которое продолжает травмировать и убивать украинцев, и принять участие в мирных переговорах", - заявили в представительстве США.

Напомним, 19 июня боевики на Донбассе из крупнокалиберного пулемета обстреляли Авдеевку, ранив мужчину 1989 года рождения, находившегося в собственном дворе.

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Донбасс обстрел Авдеевки раненые Соединенные Штаты Америки Российская Федерация
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