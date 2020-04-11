США обошли Италию по количеству смертей от коронавируса

Число смертельных случаев от коронавируса в Соединенных Штатах Америки достигло 18 тыс. 881. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на данные сервиса Worldometers, который отслеживает распространение вируса.

Согласно последним данным, Штаты находятся на первом месте и по количеству заражений COVID-19, и по числу смертей от инфекции. В Италии, которая до сегодняшнего дня была первой по смертности в мире, на данный момент умерли 18 тыс. 849 человек.

Всего в Штатах коронавирусом заразились более 505 тыс. американцев. За сутки было выявлено больше 35 тыс. новых инфицирований.

Напомним, президент США Дональд Трамп ранее заявил, что считает "хорошим результатом" количество смертей от COVID-19 в США на уровне от 100 до 200 тысяч.

Также РБК-Украина сообщало, что американская телекомпания ABC со ссылкой на источники в спецслужбах заявила, что Трамп был уведомлен о последствиях глобальной вспышки коронавируса еще прошлой осенью. Американский президент назвал эту информацию ложью.