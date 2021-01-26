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В США обнаружили первый случай "бразильского" штамма коронавируса

Вашингтон, Вторник 26 января 2021 11:00
В США обнаружили первый случай "бразильского" штамма коронавируса
Фото: коронавирус (freepik.com)
Автор: Андрей Козловский

Сегодня в штате Миннесота (США) выявили первый случай заражения новым вариантом коронавируса, который в последние недели стремительно распространялся в Бразилии. Сейчас инфицированный им человек находится в изоляции.

Об этом сообщает The Washington Post.

По данным департамента здравоохранения Миннесоты, случай произошел с местным жителем, который недавно путешествовал в Бразилию. Новый штамм у него был обнаружен путем геномного секвенирования случайных образцов крови в рамках программы наблюдения.

Отмечается, инфицированный сообщил о плохом самочувствии в первую неделю января и сделал тест 9 января. В департаменте здравоохранения заявили, что продолжают расследование этого случая.

Напомним, президент Соединенных Штатов Джо Байден принял решение оставить в силе ограничения на въезд в США из стран Шенгенской зоны, Великобритании, Ирландии и Бразилии. Он также добавил в этот список ПАР.

Также РБК-Украина писало, что в Германии выявили первый случай заражения "бразильским" штаммом коронавируса. Инфицированный прибыл в четверг, 21 января, из Бразилии в Франкфурт-на-Майне.

Кроме того, 15 января в Великобритании обнаружили первый случай заражения новым штаммом коронавируса, который был привезен из Бразилии.

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