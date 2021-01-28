В США обнаружили первые случаи заражения коронавирусом из ЮАР

В США обнаружили первый случаи заражения южноафриканским штаммом коронавируса. Два случая зафиксировали в штате Южная Каролина.

Об этом сообщает ABC27.

По данным управления здравоохранения штата, заболевшие мутировавшим коронавирусом не были знакомы между собой, а также не были недавно за границей.

Из-за этого есть подозрения, что в штате есть еще случаи заражения именно этим штаммом.

В среду сообщалось, что в Северной Македонии зафиксировали случай заражения британским штаммом коронавируса. Его обнаружили у мужчины, который уже переболел и не выезжал из страны.

Также на прошлой неделе Финляндия решила возобновить авиасообщение с Великобританией, Ирландией и Южной Африкой. В этих странах нашли случаи заражения мутировавшим коронавирусом.