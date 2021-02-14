В США обнаружили коронавирус после введения двух доз вакцины Pfizer

По его словам, коронавирус у людей обнаружили спустя минимум две недели после введения второй дозы вакцины.

При этом Сайдлингер подчеркнул, что у всех четырех людей болезнь протекает в легкой форме или бессимптомно.

"Это вполне ожидаемо для вакцины, которая имеет феноменальную, но все же 95%-ную эффективность. Это означает, что 5% все же могут заразиться", - сказал он.