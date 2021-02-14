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В США обнаружили коронавирус после введения двух доз вакцины Pfizer

Автор: Даша Харченко, Андрей Козловский

В американском штате Орегон обнаружили четыре случая заболевания коронавирусом после введения двух доз вакцины Pfizer / BioNTech. Медики штата уверяют, что это не означает, что препарат неэффективен.

Об этом сообщил эпидемиолог штата Орегон Дин Сайдлингер, передает WFLA.

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По его словам, коронавирус у людей обнаружили спустя минимум две недели после введения второй дозы вакцины.

При этом Сайдлингер подчеркнул, что у всех четырех людей болезнь протекает в легкой форме или бессимптомно.

"Это вполне ожидаемо для вакцины, которая имеет феноменальную, но все же 95%-ную эффективность. Это означает, что 5% все же могут заразиться", - сказал он.

Напомним, сейчас в мире проходит вакцинация препаратами Moderna, Pfizer и AstraZeneca. Также часть стран используют российскую вакцину Спутник V, а также китайские Sinovac и Sinopharm.

Также главный государственный санитарный врач Виктор Ляшко рассказал, когда в Украине зарегистрируют COVID-вакцину, разработанную компаниями Pfizer и BioNTech.

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