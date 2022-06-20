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В США обеспокоены возможным вмешательством России в промежуточные выборы

Фото: Россия может повлиять на выборы в США (Getty Images)
Автор: Александр Белоус

Россия может использовать разногласия в США для влияния на ноябрьские промежуточные выборы. Обеспокоенность растет в американских министерствах внутренних дел и национальной безопасности.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на CNN.

По оценкам источников CNN, Россия "может организовать демонстративные незначительные взломы сетей местных избирательных органов, что вызовет недоверие к американской электронной системе голосования".

Эти усилия, по словам официальных лиц, будут направлены на то, чтобы подогреть сомнения в результатах президентских выборов 2020 года, распространяемые бывшим президентом Дональдом Трампом и многими его союзниками.

"Если произойдет что-то, пусть незначительное, это приведет к хаосу, люди подумают, что все выборы абсолютно небезопасны", - сказала Николь Тисдейл, которая ранее была директором по законодательным вопросам в Совете национальной безопасности.

Напомним, бывший президент США Дональд Трамп раздумывает над тем, чтобы до промежуточных выборов в Конгресс в ноябре 2022 года выдвинуть свою кандидатуру президентских выборах, которые пройдут в 2024.

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