США обеспокоены вмешательством властей Китая в отчет ВОЗ о коронавирусе

Госсекретарь США Энтони Блинкен выразил обеспокоенность "методологией и процессом" предстоящего отчета Всемирного организации здравоохранения (ВОЗ) о происхождении коронавируса . Власти Пекина не предоставили данные и вмешивались в текст.

Об этом сказал в интервью телеканалу CNN .

Как отметил Блинкен, недоверие к докладу вызывает "тот факт, что правительство в Пекине, по всей видимости, помогло его написать".

"Давайте посмотрим, что будет в этом отчете", - отметил он.

Команда ВОЗ по установлению фактов, которая побывала в Ухане, где возник COVID-19, заявила, что ей не предоставили доступ к необработанным данным о болезни.