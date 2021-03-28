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США обеспокоены вмешательством властей Китая в отчет ВОЗ о коронавирусе

Новина українською → Воскресенье 28 марта 2021 18:55
США обеспокоены вмешательством властей Китая в отчет ВОЗ о коронавирусе Фото: Энтони Блинкен обеспокоен вмешательством властей Китая в отчет ВОЗ (state.gov)
Автор: Александр Белоус

Госсекретарь США Энтони Блинкен выразил обеспокоенность "методологией и процессом" предстоящего отчета Всемирного организации здравоохранения (ВОЗ) о происхождении коронавируса. Власти Пекина не предоставили данные и вмешивались в текст.

Об этом сказал в интервью телеканалу CNN.

Как отметил Блинкен, недоверие к докладу вызывает "тот факт, что правительство в Пекине, по всей видимости, помогло его написать".

"Давайте посмотрим, что будет в этом отчете", - отметил он.

Команда ВОЗ по установлению фактов, которая побывала в Ухане, где возник COVID-19, заявила, что ей не предоставили доступ к необработанным данным о болезни.

Отметим, в середине января текущего года эксперты ВОЗ прибыли в Ухань для расследования происхождения нового коронавируса.

Напомним, эксперт ВОЗ Доминик Дуайер заявил, что власти Китая отказали экспертам Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) в изучении необработанных данных о первых случаях заболевания коронавирусом.

В Белом доме заявили о желании изучить предварительный отчет миссии ВОЗ после его публикации.

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