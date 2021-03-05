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США обеспокоены политическим влиянием России через поставки COVID-вакцины

Автор: Дмитрий Левицкий

В Белом доме выразили обеспокоенность по поводу поставок вакцин от коронавируса Россией и Китаем. В администрации президента Джо Байдена считают, что Москва и Пекин используют эти поставки для политического влияния.

Об этом на брифинге заявила пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки.

"Я бы сказала, что мы обеспокоены тем, что Россия и Китай стараются использовать вакцины от коронавируса как инструмент для дипломатии", - сказала она.

Псаки отметила, что Вашингтон предпочитает, чтобы распространение вакцин от коронавируса между странами происходило через международные координационные механизмы, такие как COVAX.

Напомним, недавно Словакия закупила российскую вакцину от коронавируса, не дождавшись, пока ее официально зарегистрируют в Европейском союзе.

Кроме того, российскую вакцину "Спутник V" зарегистрировали в Молдове. То есть в Кишиневе также не исключают применения российской вакцины для прививания населения.

Добавим, Латвия не исключает закупку российской вакцины "Спутник V" от коронавируса, но при одном условии.

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