США не обещали Китаю "пряников" за отказ от помощи России, - пресс-секретарь Белого дома

Пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки рассказала еще некоторые подробности о разговоре Джо Байдена с председателем КНР Си Цзиньпином. По ее словам, США не предлагали Китаю никаких поощрений за помощь в урегулировании войны в Украине.

По словам Псаки, Байден не предлагал Си Цзиньпину никаких "пряников" в обмен на согласие Китая не помогать России – даже, например, в виде снятия санкций, ранее введенных в отношении Китая по другим поводам. В то же время в Белом доме дали понять, что негативные последствия для Китая в случае, если он поможет России, необязательно примут форму санкций.

Псаки отметила, что большую часть двухчасового разговора двух лидеров говорил Байден: он подробно объяснял позицию Соединенных Штатов и шаги, предпринятые США и их союзниками в ответ на агрессию России против Украины.