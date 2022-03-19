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США не обещали Китаю "пряников" за отказ от помощи России, - пресс-секретарь Белого дома

Джен Псаки (Фото: bloomberg.com)
Автор: Константин Широкун

Пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки рассказала еще некоторые подробности о разговоре Джо Байдена с председателем КНР Си Цзиньпином. По ее словам, США не предлагали Китаю никаких поощрений за помощь в урегулировании войны в Украине.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на BBC.

По словам Псаки, Байден не предлагал Си Цзиньпину никаких "пряников" в обмен на согласие Китая не помогать России – даже, например, в виде снятия санкций, ранее введенных в отношении Китая по другим поводам. В то же время в Белом доме дали понять, что негативные последствия для Китая в случае, если он поможет России, необязательно примут форму санкций.

Псаки отметила, что большую часть двухчасового разговора двух лидеров говорил Байден: он подробно объяснял позицию Соединенных Штатов и шаги, предпринятые США и их союзниками в ответ на агрессию России против Украины.

Ранее мы сообщали, что США намерены хранить в тайне консультации относительно поставок Украине систем ПВО, и не станут раскрывать их местоположение.

О том, что происходит прямо сейчас в Украине на 24-й день войны читайте в текстовом онлайне РБК-Украина.

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