У США невідомий влаштував стрілянину біля університету, є загиблий і поранені

У США в кампусі Університету штату Теннессі (TSU) в Нешвіллі невідомий чоловік відкрив вогонь. Внаслідок стрілянини є одна жертва, і ще десять людей отримали поранення.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram -акаунт (X) поліції Нешвілла та американську газету The Hill .

За даними правоохоронців, інцидент стався на розі Джефферсон-стріт і 27-й авеню N. близько 17:00 за місцевим часом (близько опівночі 13 жовтня за Києвом). Після цього в університеті заявили про стрілянину в районі кампусу.

Як йдеться у повідомленні поліції Нешвілла, загалом 10 постраждалих з вогнепальними пораненнями зараз перебувають у місцевих лікарнях. Загинув 24-річний чоловік.

Точних даних, хто саме відкрив вогонь по людях, наразі немає. У поліції заявили, що "щонайменше один із поранених підозрюється в причетності до стрілянини".

Також у правоохоронних органах зазначили, що місце події охороняється, й усі постраждалі знаходяться в районних лікарнях.

Трагедія відбулася під час зустрічі випускників даного університету в районі навколо кампусу.

Також американські ЗМІ звертають увагу, що інцидент стався через рік після того, як інші вищі навчальні заклади, зокрема Університет штату Моргана та Університет штату Боуї, мали подібні проблеми з насильством під час святкування зустрічей своїх колишніх студентів.

Інші випадки масової стрілянини у США

Нагадаємо, у грудні минулого року стрілянина сталася у кампусі Університету Невади у Лас-Вегасі. Тоді в поліції заявили про смерть нападника.

У лютому цього року в місті Канзас-Сіті (штат Міссурі) сталася стрілянина під час святкування перемоги місцевої футбольної команди "Чіфс" у Суперкубку НФЛ. Внаслідок інциденту була одна жертва та понад два десятки поранених.

Раніше повідомлялося, що близько року тому невідомий влаштував масову стрілянину в місті Льюістон (штат Мен). В результаті загинули 18 людей, поранення отримали понад півсотні осіб. А після триденних пошуків підозрюваного у цих вбивствах нападника було виявлено мертвим.

У квітні 2023 року в місті Джаспер (штат Техас) дев'ять підлітків отримали поранення через стрілянину під час вечірки після випускного балу в середній школі.

Також повідомлялося, що у травні 2023-го стрілянина сталася у торговому центрі в передмісті Далласа. До клініки доставили постраждалих громадян, однією з жертв було лише 5 років.

А у червні того ж року в штаті Вірджинія озброєний чоловік вчинив стрілянину, внаслідок якої загинули 2 людей, ще 5 отримали поранення.

Додамо, що у вересні цього року в американському штаті Джорджія сталася стрілянина в школі - тоді невідомий відкрив вогонь по старшокласниках, внаслідок чого були загиблі та поранені.