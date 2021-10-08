В США невакцинированных исключают из списка ожидания на трансплантацию: в чем причина

В Колорадо одной из пациенток дали месяц времени, чтобы она успела вакцинироваться. В случае отказа - ее исключат из списка ожидания на трансплантацию почки. Впрочем, женщина пока колеблется относительно своего решения из-за религиозных взглядов.

По словам экспертов, вакцинация перед трансплантацией является стандартной практикой. Послеоперационные лекарства против отторжения вызывают иммуносупрессию у реципиентов и подвергают их высокому риску, в том числе от коронавируса.

"Пациенты, которые перенесли трансплантацию, гораздо более уязвимы для инфекций", - заявила клинический директор отдела трансплантации и инфекционных заболеваний UW Medicine Камилла Коттон.