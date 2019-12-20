В США неизвестный устроил стрельбу в госучреждении, есть жертвы

Иллюстративное фото (FBI.gov)

В результате стрельбы погибли два государственных сотрудника

В США произошла стрельба в одном из государственных учреждений в Северной Каролине, в результате которой погибли два человека, еще двое пострадали. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на AP.

Сообщается, что стрельба произошла в городе Уинстон-Сейлем в муниципальном здании общественных работ. В результате стрельбы погибли двое городских работников, еще два человека получили ранения, которые не несут угрозы жизни.

Городские власти заявили, что удалось стабилизировать ситуацию. При этом других подробностей пока не сообщается.

Напомним, 19 декабря в центре Москвы неизвестный открыл огонь из автомата Калашникова вблизи здания ФСБ. В результате стрельбы погиб один сотрудник службы охраны ФСБ, после чего нападавшего удалось ликвидировать. Позже в больнице от ранений погиб второй сотрудник российских спецслужб. Еще один правоохранитель в тяжелом состоянии находится в больнице.

Также РБК-Украина писало, что в США днями произошла стрельба в казино в штате Монтана. В результате стрельбы погибли как минимум три человека. Стрелка удалось ликвидировать.