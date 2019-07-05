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В США неизвестный с ножом напал на медцентр

Новости » Происшествия    05.07.2019 - 04:27
В США неизвестный с ножом напал на медцентр
Иллюстративное фото (wikimedia.org Coolcaesar)

Трое человек в критическом состоянии

Несколько человек получили ножевые ранения в результате нападения, совершенного в медицинском центре американского города Питерсберг (штат Вирджиния). Об этом в четверг сообщило РБК-Украина со ссылкой на телекомпанию CBS со ссылкой на местную полицию.

Инцидент произошел в центре донорства плазмы. Точное число пострадавших не указывается, однако известно, что трое из них находятся в критическом состоянии. Подозреваемый задержан.

Ранее сообщалось, что в американском штате Пенсильвания во время выпускного вечера произошла стрельба, в результате которой погиб человек и пострадали несовершеннолетние. Инцидент произошел во время выпускного вечера в городе Филадельфия, на котором присутствовали около 60 человек. В результате стрельбы один человек погиб и 7 получили огнестрельные ранения.

Напомним, ранее сообщалось, что в Соединенных Штатах сотрудники Секретной службы США открыли огонь по человеку, который пытался проникнуть на оцепленную территорию возле Белого дома в Вашингтоне.

РБК-Украина писало, что в городе Дарвин в северной части Австралии мужчина зашел в отель и открыл стрельбу по постояльцам. В результате стрельбы погибли по меньшей мере четыре человека, еще двое - получили ранения. 

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