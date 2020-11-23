В США неизвестный напал на людей в церкви, есть погибшие

В городе Сан-Хосе в американском штате Калифорния неизвестный мужчина с ножом напал на посетителей в баптистской церкви. В результате происшествия двое людей погибли и еще несколько получили ножевые ранения.

Об этом сообщает CBS SF.

Как сообщается, в момент инцидента службы в церкви не проходили, однако там находились бездомные, которых пустили, чтобы они могли погреться.

Сначала мэр Сан-Хосе Сэм Ликкардо заявил, что подозреваемый находится под стражей, однако позднее в полиции эту информацию опровергли. Сейчас правоохранители проводят расследование на месте происшествия.

Напомним, в конце октября в Ницце (Франция) мужчина арабской внешности напал на людей вблизи католической церкви. В результате нападения два человека погибли, еще один человек получил ранения. Нападавшего задержали. В ходе задержания он получил пулевое ранение.

Кроме того, во французском Лионе неизвестный стрелял у православного священника. Инцидент произошел вблизи Греческой православной церкви на улице Сен-Лазар.