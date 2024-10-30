США назвали "жахливим" результат останнього удару Ізраїлю по Сектору Газа

Ізраїльські військові заявили, що їм "відомо про повідомлення про те, що сьогодні, у вівторок, в районі Бейт-Лахія постраждали мирні жителі". Вони додали, що деталі інциденту з'ясовуються.

Представник Держдепартаменту США Метью Міллер заявив, що США "глибоко стурбовані загибеллю мирних жителів у цьому інциденті". "Це був жахливий інцидент із жахливим результатом", - сказав він.

При цьому Міллер вказав на "повідомлення про два десятки вбитих дітей" внаслідок атаки.

"Трагічна ціна для мирних жителів внаслідок останнього удару є ще одним нагадуванням про те, чому нам необхідно покласти край цій війні", - сказав Міллер.