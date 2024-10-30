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США назвали "жахливим" результат останнього удару Ізраїлю по Сектору Газа

Середа 30 жовтня 2024 07:03
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США назвали "жахливим" результат останнього удару Ізраїлю по Сектору Газа Ілюстративне фото (getty images)
Автор: Вадим Ребрина

За даними контрольованого ХАМАС міністерства охорони здоров'я, щонайменше 93 людини загинули або зникли безвісти внаслідок ізраїльського авіаудару по місту Бейт-Лахія на півночі Cектора Газа. Сполучені Штати атаку "жахливою".

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на BBC.

Ізраїльські військові заявили, що їм "відомо про повідомлення про те, що сьогодні, у вівторок, в районі Бейт-Лахія постраждали мирні жителі". Вони додали, що деталі інциденту з'ясовуються.

Представник Держдепартаменту США Метью Міллер заявив, що США "глибоко стурбовані загибеллю мирних жителів у цьому інциденті". "Це був жахливий інцидент із жахливим результатом", - сказав він.

При цьому Міллер вказав на "повідомлення про два десятки вбитих дітей" внаслідок атаки.

"Трагічна ціна для мирних жителів внаслідок останнього удару є ще одним нагадуванням про те, чому нам необхідно покласти край цій війні", - сказав Міллер.

Нагадаємо, за даними Axios, нещодавно директор ЦРУ Вільям Бернс обговорив із ізраїльськими та катарськими колегами нове формулювання угоди про припинення вогню та звільнення заручників у Секторі Газа.

Прем'єр-міністр Ізраїлю Біньямін Нетаньяху розглядає план щодо припинення постачання гуманітарної допомоги в північну частину Гази. Таким чином він сподівається вморити голодом бойовиків ХАМАС.

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