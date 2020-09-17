В США назвали сроки начала массовой вакцинации от COVID-19

В центре по контролю и профилактике заболеваний США прогнозируют, что прививки будут доступны ближе ко второй половине следующего года, в Министерстве здравоохранения говорят о более ранних сроках. Главный инфекционист США Энтони Фаучи считает, что американцам не стоит ждать вакцины в широком доступе раньше середины 2021 года.

Об этом сообщает агентство Bloomberg.

Представитель Министерства здравоохранения и социальных служб США Пол Манго считает, что вакцинация американцев состоится уже до конца первого квартала 2021 года.

Он заверил, что американская администрация рассчитывает получить до конца 2020 года 100 миллионов доз эффективной вакцины для пожилых граждан - крупнейшей группы риска в условиях распространения коронавируса.

По его словам, если вакцина будет одобрена в октябре, то в распоряжении власти окажется 20 миллионов доз вакцины. Но он прогнозирует, что, скорее всего, вакцину одобрят в ноябре или декабре 2020 года.

Он подчеркнул, что "никогда нет 100% гарантии" соблюдение графика.

В то же время директор центров по контролю и профилактике заболеваний США Роберт Редфилд считает, что вакцинирование будет доступно ближе ко второй половине следующего года.

"Если вы спросите, когда она будет доступна для американской общественности, то мы рассматриваем в качестве срока конец второго квартала-третий квартал 2021", - заявил он на слушаниях в Сенате.

Американский инфекционист Энтони Фаучи считает, что американцам не стоит ждать вакцины в широком доступе раньше середины 2021 года.

Напомним, президент США Дональд Трамп заявил, что вакцина от коронавируса появится через 4-8 недель.

Ранее Трамп уже называл сроки появления вакцины, которая, по его словам, должна быть готова до конца года, а может даже до конца октября.

Как писало РБК-Украина, главный инфекционист США призвал не торопиться с вакциной против COVID-19.

Кроме этого, ранее США заключили контракт с компанией Moderna о производстве и поставке 100 млн доз вакцины против коронавируса.