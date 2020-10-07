США назвали Россию, Китай и Иран основными угрозами нацбезопасности

Исполняющий обязанности министра внутренней безопасности США Чад Волф представил документ под названием "Оценка угроз Родине". Это первый в своем роде отчет, в котором объединена вся имеющаяся у Министерства внутренней безопасности информация о факторах, угрожающих нацбезопасности США, включая разведывательные и оперативные данные.

Об этом сообщает "Голос Америки".

По словам Волфа, в отчете представлена максимально подробная информация, на основании которой министерство планирует свои действия по защите национальной безопасности Соединенных Штатов.

"Прочитав отчет, американцы больше узнают о традиционных угрозах, таких как терроризм и организованная преступность. Они также поймут, что наша страна сталкивается со значительной угрозой со стороны таких государств, как Китай, Россия и Иран", - заявил Волф.

Основные выводы, к которым пришли авторы отчета, оценивая угрозы нацбезопасности США в 2020 году:

Киберпреступность, как со стороны национальных государств, так и негосударственных хакеров, останется острой проблемой, и, вероятно, будет расти.

Благодаря пандемии COVID-19, экономические конкуренты США получили новые возможности для извлечения выгоды за счет американцев.

Китай, Россия и Иран будут пытаться скомпрометировать или нанести ущерб критически важной избирательной инфраструктуре во время выборов в 2020 году с помощью киберпреступлений. Эти же страны будут пытаться влиять на предпочтения американских избирателей.

Наибольшую террористическую угрозу США представляют идеологически мотивированные террористы-одиночки и небольшие группировки. Экстремисты по-прежнему представляют собой постоянную и смертельно опасную угрозу.

Еще одна значительная угроза нацбезопасности - международные преступные группировки, в особенности мексиканские картели.

После завершения пандемии COVID-19, Министерство внутренней безопасности ожидает увеличения миграционного потока из Центральной и Южной Америки в направлении юго-западной границы США с Мексикой до уровней, которые наблюдались до начала пандемии.

Серьезная угроза жизни и безопасности американцев, а также фактор, разрушительно влияющий на экономику - стихийные бедствия.

Напомним, советник президента США по национальной безопасности Роберт О'Брайен заявил, что Китай активнее всего желает вмешаться в выборы в США.

Ранее ФБР назвало три способа иностранного вмешательства в выборы в США.

Отметим, согласно данным Департамента национальной безопасности, РФ намеревается поставить под сомнение результаты голосования за президента США по почте.

Также Microsoft заявила о кибератаках из России, Китая и Ирана на штабы Дональда Трампа и Джо Байдена.