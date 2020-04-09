США направили дополнительно 225 млн долларов для борьбы с коронавирусом

Госсекретарь США Майк Помпео сообщил о выделении дополнительных средств на борьбу с коронавирусом во всем мире. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на "Голос Америки".

Отмечается, что для борьбы с коронавирусом США направили дополнительно 225 миллионов долларов.

"Соединенные Штаты продолжают играть лидирующую роль в мировых усилиях в области общественного здравоохранения и гуманитарной помощи в связи в пандемией COVID-19. Мы подкрепляем эту лидирующую роль, выделяя дополнительно 225 миллионов долларов на медицинскую, гуманитарную и экономическую помощь, чтобы еще больше активизировать реакцию по всему миру", - говорится в сообщении.

Помпео отметил, что эта сумма станет дополнением к помощи в размере почти 274 миллионов долларов, уже выделенной американским правительством для борьбы с COVID-19.

По его словам, всего за последние 20 лет США выделили более 140 миллиардов долларов только на нужды здравоохранения.

Ранее сообщалось, что за последние сутки в США от коронавируса COVID-19 умерли 1736 человек. Это является самым высоким показателем с момента начала эпидемии в стране. Ранее самое большое количество погибших от коронавируса было зафиксировано 4 марта, когда за сутки скончались 1344 человека. Общее число жертв коронавируса в США превысило 12,7 тысячи человек.

Напомним, ранее глава ВОЗ призвал не политизировать ситуацию вокруг коронавируса. Такое заявление Гебреисус сделал в ответ на обвинение президента США Дональда Трампа в работе организации в интересах Китая.