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В США напали с ножом на писателя, которому угрожал Иран

Фото: писатель Салман Рушди (facebook.com/rushdie)
Автор: Юлия Бойко

В Нью-Йорке (США) на лекции в Институте Шатокуа неизвестный набросился на писателя Салмана Рушди, которому ранее расправой угрожали официальные лица Ирана.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Reuters.

Сообщается, что Рушди получил ножевое ранение в шею. Его госпитализировали, на данный момент пострадавший находится в операционной.

По словам очевидцев, мужчина бросился на 75-летнего писателя индийского происхождения перед тем, как он должен был выступить с докладом. Нападавшего задержали.

По данным полиции, также легкую травму головы получил модератор мероприятия Генри Риз.

Отметим, Рушди до переезда в Британию угрожали убийством за роман "Сатанинские стихи", который, по словам некоторых мусульман, содержит богохульство. Опубликованный в 1988 году роман запретили в ряде мусульманских стран. Тогдашний верховный лидер Ирана провозгласил фетву - религиозный указ, который призывает к убийству.

В результате Рушди много лет скрывался. В 1991 году был убит японский переводчик романа Хитоши Игараси. В 1998 году Тегеран объявил, что больше не будет поддерживать фетву, и писатель в последние годы жил относительно открыто. Хотя нынешний аятолла Али Хаменеи в 2017 году заявлял, что фетва остается в силе, а связанные с правительством Ирана организации собрали миллионы долларов в награду за убийство Рушди.

С 2016 года он проживает в США.

Напомним, Салман Рушди был претендентом на Нобелевскую премию по литературе в 2010 году.

До этого он получил рыцарский титул в Британии, что вызвало негативную реакцию в Иране и Пакистане.

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