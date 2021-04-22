В США начались слушания из-за преуменьшения фармкомпаниями рисков зависимости от обезболивающих

В Калифорнии началось крупное судебное разбирательство по факту преуменьшения компаниями Johnson & Johnson, подразделением Allergan AbbVie, Teva и Endo опиоидной зависимости от препаратов для повышения продаж своих сильнодействующих обезболивающих.

Как отмечает издание, округи Санта-Клара, Лос-Анджелес, Ориндж подали в суд на эти компании, требуя возмещения ущерба в размере 50 млрд долларов.

"Всего в судах США на сегодняшний день находится более 3400 исков из штатов и городов против производителей и дистрибьюторов опиоидов, и этот судебный процесс может усилить давление на компании", - говорится в статье.

Стоит отметить, что это второе крупное дело об опиоидах в США, которое будет рассматриваться в суде после того, как штат Оклахома успешно выиграл иск против компании J&J в 2019 году.

Штат требовал 572 млн долл компенсации, но судья уменьшил эту сумму до 465 млн долл. J&J подала апелляцию и "считает, что у нее есть веские основания для отмены этого судебного решения", о чем компания заявила в ежегодном отчете Комиссии по ценным бумагам и биржам (SEC) в феврале.

В прошлом году J&J и три крупнейших дистрибьютора лекарств в стране - AmerisourceBergen, Cardinal Health и McKesson - предложили соглашение на 26 млрд долл со штатами и городами. Сделка все еще находится на рассмотрении, но, по данным Комиссии по ценным бумагам и биржам США, J&J выделила 5 млрд долл на урегулирование претензий по опиоидам.

Teva, в свою очередь, предложила 250 млн долл наличными и бесплатные лекарства на сумму 23 млрд долл для урегулирования претензий к компании, но это предложение также еще не урегулировано. Еще в феврале генеральный директор Teva Кари Шульц сказал аналитикам, что, по его мнению, компания "близка" к подписанию соглашения, но есть "разница между близостью и окончательным подписанием чего-либо".

"Я думаю, что нам нужен толчок, чтобы все собрались вместе и окончательно урегулировали споры в этой области судебных разбирательств по поводу опиоидов", - добавил он.

Теперь, говорится в статье, когда судебные процессы возобновляются после задержек из-за пандемии Covid-19, давление интенсивных и дорогостоящих судебных разбирательств может вынудить стороны прийти к соглашению.

Между тем, пишут журналисты, в следующем месяце три дистрибьютора лекарственных средств по аналогичным искам предстанут перед судом в Западной Вирджинии. Еще одно судебное разбирательство намечено на июнь в Нью-Йорке по делу против производителей и дистрибьюторов лекарств.

По данным Центра по контролю и профилактике заболеваний, в период с 1999 по 2019 год от передозировки опиоидами в США умерло около 500 тысяч человек.

Помимо четырех производителей лекарств, которые предстанут перед судом в Калифорнии, еще один поставщик опиоидов, Purdue Pharma, объявил о банкротстве и ведет переговоры о выплате миллиардов своим кредиторам.