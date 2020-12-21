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США начали вакцинацию от коронавируса препаратом Moderna

США, Понедельник 21 декабря 2020 19:34
США начали вакцинацию от коронавируса препаратом Moderna
Фото: вакцина от коронавирус (РБК-Украина)
Автор: Дмитрий Левицкий

В Соединенных Штатах Америки начали вакцинировать население от коронавируса препаратом компании Moderna. До этого американцев вакцинировали только разработкой Pfizer/BioNTech.

Об этом сообщил американский телеканал CNN.

Как рассказали в Министерстве здравоохранения США, применение вакцины Moderna будет шире, чем применение Pfizer. В рамках первой волны вакцину доставят в более чем 3500 пунктов. Это объясняется тем, что вакцина Moderna менее прихотлива к условиям хранения.

"По мере того, как мы будем продвигаться вперед, штаты смогут самостоятельно корректировать, куда они хотят отправить те дозы вакцины, чтобы удовлетворить собственные нужды", - пояснил министр здравоохранения США Алекс Азар.

Напомним, 14 декабря в США началась массовая вакцинация от коронавируса после одобрения препарата компании Pfizer и BioNTech. Первой от коронавируса вакцинировали медсестру из Нью-Йорка.

В конце прошлой недели США одобрили еще одну вакцину от коронавируса. Второй одобренной вакциной стала разработка компании Moderna.

Как писало РБК-Украина, в тот же день США получили первую партию вакцины от коронавируса компании Moderna.

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