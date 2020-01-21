США начали разработку вакцины против нового вируса в Китае

Американский Национальный институт здравоохранения (NIH) приступил к работе над созданием вакцины против пневмонию нового вируса в Китае. Об этом сообщил телеканал CNN.

Директор Национального института аллергии и инфекционных заболеваний доктора Энтони Фаучи отметил, что "пройдет несколько месяцев, прежде чем начнется первая фаза клинических испытаний, и больше года, прежде чем вакцина может стать доступной".

"NIH делает первые шаги в направлении разработки вакцины", – заявил он

Напомним, Всемирная организация здравоохранения созывает срочное заседание комитета по чрезвычайным ситуациям на 22 января в связи с коронавирусом нового типа, который набирает распространение в Китае.

Власти Китая 20 января подтвердили, что вирус способен передаваться в том числе от человека к человеку. Доказано, что два случая заболевания в провинции Гуандун на юге страны связанные именно с этим типом передачи вируса.

Новым коронавирусом уже заразились 14 сотрудников медучреждений, в которых находятся больные. Лидер КНР Си Цзиньпин отдал распоряжение принять решительные меры для того, чтобы остановить распространение заболевания.