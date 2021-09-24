В США мужчина устроил стрельбу в супермаркете: 13 человек ранены, 1 убитый

В штате Теннесси в США мужчина устроил стрельбу в супермаркете "Kroger". В результате ранения получили не менее 13 человек, 1 человек убит.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на NBC News.
Стрельба произошла в продуктовом магазине Kroger в четверг днем в пригороде Мемфиса после 13:30 по местному времени.
Начальник полиции Коллиервилля Дейл Лейн сообщил, что Один человек был убит в результате стрельбы.
Сам подозреваемый скончался от огнестрельного ранения, которое, по мнению властей, он нанес самому себе.
"Автомобиль подозреваемого в стрельбе находится на стоянке, и мы ждем, когда появится дополнительное оборудование, чтобы мы могли безопасно проверить это транспортное средство, а также некоторое имущество, которое было при нем", - сказал Лейн.
Также, по словам полицейских, люди в панике прятались и спасали жизни всеми возможными способами.
"Мы обнаружили, что люди прячутся в морозильных камерах и в запертых офисах ... они делали то, чему их научили: бегать, прятаться, драться", - отметил Лейн.
Напомним, что в США мужчина обстрелял остановку, на которой ожидали транспорта школьники. Один ребенок погиб.