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В США мужчина умер после COVID-вакцинации. Полиция начала расследование

Калифорния, Воскресенье 24 января 2021 08:42
В США мужчина умер после COVID-вакцинации. Полиция начала расследование
Фото: вакцинация (freepik)
Автор: РБК-Украина

В штате Калифорния, США через несколько часов после вакцинации от коронавируса умер мужчина. Полиция начала расследование инцидента.

Об этом сообщает офис шерифа калифорнийского округа Плейсер в Facebook.

Отмечается, что умерший получил вакцину не в департаменте здравоохранения.

"Получили уведомление о смерти человека, у которого в конце декабря был положительный результат теста на COVID-19. Ему была сделана прививка от COVID-19 за несколько часов до наступления смерти", - говорится в сообщении.

При этом в полиции не уточнили какой именно вакциной привили мужчину.

Напомним, в середине января стало известно, что в Норвегии после вакцинации умерли 13 человек. Однако в Минздраве страны заявили, что не видят связи между вакцинацией и смертностью пожилых людей.

Добавим, что в феврале в рамках инициативы COVAX Украина может получить вакцину от коронавируса, которая требует хранение от -20 до -80 градусов по Цельсию. Это может быть вакцина немецкой и американской компаний Pfizer/BioNTech.

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