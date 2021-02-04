В США мужчина угнал автомобиль с COVID-вакцинами внутри

В американском штате Флорида неизвестный мужчина угнал автомобиль. В салоне угнанной машины были флаконы с вакциной от коронавируса.

Об этом сообщает телеканал ABC News.

Инцидент произошел в среду около 16:00 по местному времени. Мужчина угнал автомобиль со стоянки

В полиции рассказали, что мужчина похитил серый

Напомним, в Интерполе предупреждали, что с началом вакцинации от коронавируса в мире ожидается появление преступлений, связанных с вакцинами. Интерпол ожидал возможных похищений или продажи поддельных вакцин от коронавируса.

Как писало РБК-Украина, в конце декабря в Интерполе прогнозировали резкий рост преступности из-за COVID-вакцин.

Кроме того, в Европоле предупреждали о мошенничестве с вакцинами от коронавируса. В сети начали появляться фиктивные объявления о продаже COVID-вакцин.