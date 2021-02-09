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В США мужчина открыл стрельбу в клинике, пять человек пострадали

Автор: РБК-Украина

В американском городе Баффало штата Миннесота произошла стрельба в медицинской клинике. В результате происшествия получили ранения по меньшей мере пять человек.

Об этом сообщает местная газета Star Tribune.

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Издание Associated Press сообщает, что мужчину, который устроил стрельбу, задержали.

Фото: место происшествия (twitter.com/HeidiWigdahl)

Напомним, ранее во Флориде агенты ФБР хотели провести обыск в одном из домов в городе Санрайз в рамках расследования дела о детской порнографии. Подозреваемый по делу открыл огонь по агентам ФБР, в результате чего двое погибли и еще несколько получили ранения.

Кроме того, в городе Хай-Пойнт, штата Северная Каролина, мужчина открыл стрельбу по правоохранителях, которые патрулировали улицу. В результате происшествия пострадали три полицейских.

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Новости Украины Соединенные Штаты АмерикиСтрельба
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