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В США мужчина открыл стрельбу в клинике, пять человек пострадали

Новина українською → Баффало, Вторник 09 февраля 2021 21:11
В США мужчина открыл стрельбу в клинике, пять человек пострадали Фото: место происшествия (twitter.com/HeidiWigdahl)
Автор: РБК-Украина

В американском городе Баффало штата Миннесота произошла стрельба в медицинской клинике. В результате происшествия получили ранения по меньшей мере пять человек.

Об этом сообщает местная газета Star Tribune.

Женщина с тремя огнестрельными ранениями была доставлена ​​на машине скорой помощи в Северную Мемориальную больницу здравоохранения в Роббинсдейле, куда были доставлены еще двое.

Еще двоих пострадавших доставили в госпиталь Буффало.

Издание Associated Press сообщает, что мужчину, который устроил стрельбу, задержали.

Фото: место происшествия (twitter.com/HeidiWigdahl)

Напомним, ранее во Флориде агенты ФБР хотели провести обыск в одном из домов в городе Санрайз в рамках расследования дела о детской порнографии. Подозреваемый по делу открыл огонь по агентам ФБР, в результате чего двое погибли и еще несколько получили ранения.

Кроме того, в городе Хай-Пойнт, штата Северная Каролина, мужчина открыл стрельбу по правоохранителях, которые патрулировали улицу. В результате происшествия пострадали три полицейских.

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