В США мужчина с ножом напал на людей в торговом центре

В торговом центре города Хант-Вэлли (штат Мэриленд) неизвестный устроил резню, в результате которой ранены пять человек. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на The Baltimore Sun.

Отмечается, что нападавшего застрелили правоохранители, которые выехали на место происшествия. Все пострадавшие попали в больницу. Их жизни ничего не угрожает.

"По данным полиции округа Балтимор, в результате нападения в торговом центре города Хант-Вэлли пять человек получили ножевые ранения, а подозреваемый погиб от пуль полицейских", - говорится в сообщении.

Сейчас на месте происшествия продолжают работать правоохранители. Они осматривают окрестности, собирают записи с видеокамер. Личность нападавшего и обстоятельства преступления устанавливают.

Ранее сообщалось, что в пригороде французского города Леон мужчина, вооруженный ножом, напал на прохожих, в результате чего погиб один человек.

РБК-Украина писало, что в Мексике участники неустановленной банды напали на бар Caballo Blanco, заблокировали выходы и подожгли заведение "коктейлями Молотова". В результате инцидента погибли не менее 26 человек.