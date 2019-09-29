В США мужчина с ножом напал на людей в торговом центре

Пять человек попали в больницу
В торговом центре города Хант-Вэлли (штат Мэриленд) неизвестный устроил резню, в результате которой ранены пять человек. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на The Baltimore Sun.
Отмечается, что нападавшего застрелили правоохранители, которые выехали на место происшествия. Все пострадавшие попали в больницу. Их жизни ничего не угрожает.
"По данным полиции округа Балтимор, в результате нападения в торговом центре города Хант-Вэлли пять человек получили ножевые ранения, а подозреваемый погиб от пуль полицейских", - говорится в сообщении.
Сейчас на месте происшествия продолжают работать правоохранители. Они осматривают окрестности, собирают записи с видеокамер. Личность нападавшего и обстоятельства преступления устанавливают.
Ранее сообщалось, что в пригороде французского города Леон мужчина, вооруженный ножом, напал на прохожих, в результате чего погиб один человек.
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