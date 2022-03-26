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США могут ввести санкций против российских компаний, производящих товары для военных, - CNN

Фото: президент США Джо Байден (Getty Images)
Автор: Валерия Полищук

Соединенные Штаты рассматривают возможность введения санкций против российских компаний. В частности, тех, которые производят товары для российских военных.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на CNN.

Источники издания, знакомые с этим вопросом, сообщают, что официальное решение еще не принято.

После встречи с высшими должностными лицами США в Варшаве в субботу министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба заявил, что, по его мнению, должностные лица в администрации президента США Джо Байдена "заинтересованы в том, чтобы перейти к дальнейшим санкциям".

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