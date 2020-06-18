В США могут казнить полицейского, который застрелил участника протестов в Атланте

Бывший офицер полиции города Атланта (США, Джорджия) Гарретт Рольфе был обвинен в убийстве 27-летнего темнокожего Рэйшарда Брукса. Брукс был застрелен во время протестов из-за нетерпимости полиции к другим расам.

Об этом сообщает CNN.

Полицейскому Рольфе зачитали обвинения в совершении уголовного преступления и нападении со огнестрельным оружием. Полицейскому грозит пожизненное заключение или смертная казнь в случае осуждения.

Полицейского уволили после стрельбы. По информации CNN, в полиции Рольфе работал с 2013 года. За все время его каръеры у него были несколько жалоб. В частности, жалобы о применении им силы поступали в полицию еще в 2016 году, в результате чего полицейский получил выговор.

Отметим, недавно президент США Дональд Трамп подписал указ о реформе полиции. Документ предусматривает совершенствование программ аттестации и подготовки полицейских и расширение возможностей в сфере охраны психического здоровья.

Напомним, 14 июня в Атланте (штат Джорджия) погиб 27-летний афроамериканец Рэйшард Брукс на фоне акций протеста, после чего глава полиции Атланты Эрика Шилдс подала в отставку.