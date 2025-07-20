В США літак зумів повернутися в аеропорт з палаючим двигуном: з'явилося відео моменту

Видання пише, що Boeing 767-400 рейсу "Лос-Анджелес - Атланта" ледве не зазнав аварії через пожежу. Один з двигунів спалахнув під час зльоту.

Попри полум'я, що охопило лівий двигун, авіалайнеру вдалося розвернутися, зробити коло та безпечно приземлитися на злітно-посадковій смузі аеропорту.

"Рейс 446 авіакомпанії Delta повернувся до Лос-Анджелеса невдовзі після вильоту через ознаки проблеми з лівим двигуном літака", - прокоментував інцидент речник авіакомпанії.

Ситуація з літаком потрапила на відео та була опублікована на YouTube-каналі LA Flights. На відеозаписі можна побачити, що лівий двигун літака палає, проте пілотам вдалося зайти на маневр та посадити літак.