В США літак зумів повернутися в аеропорт з палаючим двигуном: з'явилося відео моменту

В Сполучених Штатах пасажирський літак авіакомпанії Delta Airlines зумів повернутися до аеропорту Лос-Анджелеса після пожежі у двигуні. Авіалайнер вдалося посадити попри те, що його двигун був охоплений полум'ям.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на BBC.
Видання пише, що Boeing 767-400 рейсу "Лос-Анджелес - Атланта" ледве не зазнав аварії через пожежу. Один з двигунів спалахнув під час зльоту.
Попри полум'я, що охопило лівий двигун, авіалайнеру вдалося розвернутися, зробити коло та безпечно приземлитися на злітно-посадковій смузі аеропорту.
"Рейс 446 авіакомпанії Delta повернувся до Лос-Анджелеса невдовзі після вильоту через ознаки проблеми з лівим двигуном літака", - прокоментував інцидент речник авіакомпанії.
Ситуація з літаком потрапила на відео та була опублікована на YouTube-каналі LA Flights. На відеозаписі можна побачити, що лівий двигун літака палає, проте пілотам вдалося зайти на маневр та посадити літак.
Нагадаємо, що 20 липня в Австралії сталася авіакатастрофа. Поблизу Оакі, на захід від Брісбена, розбився легкомоторний літак, внаслідок чого загинули двоє чоловіків.
В Росії 16 липня знайшли зниклий вертоліт Ми-8, що майже дві доби був без зв’язку. Повітряне судно врізалося в сопку у Хабаровському краї - усі п’ятеро на борту загинули.
Також нагадаємо, що медичний літак розбився в британському аеропорту "Лондон Саутенд" 13 липня. Це сталося під час зльоту. На борту було четверо людей, усі вони загинули внаслідок аварії.
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