США лидируют по числу новых случаев коронавируса и госпитализации: 100 тысяч за сутки

В Индии - более 41 000 новых заражений, в Бразилии - более 40 000 случаев. Далее по количеству больных в рейтинге находятся Великобритания и Испания.

Суточное число новых пациентов, госпитализированных в США из-за осложнений, вызванных коронавирусом, выросло до рекордных показателей с середины февраля текущего года.

28 июля в целом по Соединенным Штатам с подтвержденным COVID-19 были госпитализированы 6 837 человек. Это наиболее высокие данные по этому показателю с 18 февраля текущего года.

Украина среди стран мира занимает 57 место по количеству новых заражений, среди стран Европы - 14 позицию.

В Европе по суточным приростом болезни лидируют Великобритания, Испания, Франция, а суточной смертностью от коронавируса - Россия, Великобритания, Франция.

За все время пандемии вылечились от недуга 178 907 063 лица. Сейчас насчитывается более 14 млн активных случаев заболевания. С начала пандемии подтверждено 4 224 124 смерти от COVID-19.