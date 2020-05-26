В США крупные компании самостоятельно тестируют своих работников на COVID-19

В США крупные компании, которые возобновили работу после карантина из-за коронавируса, начали самостоятельно проводить тестирование своих работников на COVID-19. Кроме прохождения тестов, работники этих компаний должны носить маски и соблюдать социальной дистанции.

Об этом сообщает The Wall Street Journal.

Отмечается, что тестировать своих сотрудников в специально установленных палатках или в клиниках начали один из ведущих мясопроизводителей США Smithfield Foods, автомобильный гигант Ford Motor, а также компания в сфере здравоохранения UnitedHealth Group. Кроме того, работники этих компаний получают тестовые наборы почтой.

Таким образом компании пытаются восстановить бизнес-деятельность и предотвратить инфекцию на рабочих местах.

Напомним, американский вице-президент Майк Пенс заявил, что все штаты начали запускать свою экономику после карантина.

Президент США Дональд Трамп ожидает, что в третьем квартале 2020 начнется движение к восстановлению экономики страны.

Ранее Трамп заявил, что не исключает новых жертв среди американцев от коронавируса после того, как американские штаты постепенно начнут ослаблять карантинные ограничения.