В США коронавирусом заразились уже почти 164 тыс. человек

В США зафиксировали уже 163, 8 тыс. случаев заболевания коронавирусом COVID-19. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на данные Университета Джонса Хопкинса.

Согласно статистике, умерли более 3 тыс. пациентов, у которых был диагностирован коронавирус. Наибольшую часть смертельных случаев зафиксировали в штатах Нью-Йорк и Нью-Джерси.

Почти 5,9 тыс. человек уже выздоровели.

Ранее президент США Дональд Трамп заявил, что федеральные правила социального дистанцирования из-за коронавируса могут быть ужесточены, а ограничения на поездки в Китай и Европу останутся в силе.

Напомним, ранее сообщалось, что в американском городе Тампа, штат Флорида, полицейские арестовали пастора местной церкви, который проводил церковную службу вопреки карантинным ограничениям.

РБК-Украина писало, что Трамп объявил о продлении ограничительных мер для борьбы с распространением коронавируса COVID-19 до 30 апреля.

По мнению президента США Дональда Трампа, если в стране от коронавируса COVID-19 умрет от 100 до 200 тысяч американцев - это будет хорошим результатом.