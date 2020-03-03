В США из-за коронавируса умерли шесть человек

В штате Вашингтон зафиксировано шесть случаев смерти от коронавируса COVID-19. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Washington Post.

По состоянию на утро 2 марта было известно о двух погибших от коронавируса COVID-19.

В течение суток еще четыре человека в штате Вашингтон умерли от заболевания.

В штате Вашингтон в настоящее время насчитывается в общей сложности 18 случаев: 14 в округе Кинг и еще четыре в округе Снохомиш.

Государственный санитарный врач Кэти Лофи, сказала, что чиновники не обнаружили случаев заражения за пределами этих двух округов, “но, учитывая перемещение людей по штату, возможно, что вирус распространяется и в других округах”.

Доктор здравоохранения Джефф Дучин из Сиэтла и округа Кинг сказал, что восемь случаев заболевания в округе, включая четыре случая смерти, были связаны с домом престарелых в Киркленде.

Напомним, 2 марта еще 8 стран заявили о первых случаях инфицирования коронавирусом COVID-19: Саудовская Аравия, Тунис, Латвия, Сенегал, Иордания, Индонезия и Португалия. Всего инфекция распространилась на 67 стран.

Кроме того, заболевание коронавирусом COVID-19 подтвердили у сотрудника иранского подразделения Всемирной организации здравоохранения.