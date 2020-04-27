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В США от коронавируса умерли более 55 тыс. человек

Новости » Коронавирус     27.04.2020 - 06:57
В США от коронавируса умерли более 55 тыс. человек
Иллюстративное фото (flickr)

Всего заразились почти 990 тыс. человек

В США по состоянию на утро 27 апреля от коронавируса умерли 55,4 тыс. человек. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на данные ресурса Worldometers, который регулярно обновляет зарегистрированные случаи во всем мире.

Всего в стране зафиксировали 987 тыс. зараженных коронавирусом, среди который 15 тыс. людей в критическом состоянии.

Кроме того, излечиться от коронавируса удалось почти 120 тыс. человек. Всего в стране протестировали 5,5 млн человек с подозрением на COVID-19.

Ранее сообщалось, что за сутки число новых случаев коронавируса COVID-19 достигло 36 188 и 1995 человек умерли.

Напомним, власти Соединенных Штатов Америки рассматривает май как период для постепенного запуска экономики страны после карантина, введенного из-за коронавируса COVID-19.

Ранее губернатор Нью-Йорка Эндрю Куомо указал на исследование, которое показывает, что штаммы COVID-19 проникли в Нью-Йорк из Европы, а не Китая.

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