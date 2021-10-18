UA

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Travel
+
-

Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры

В США от коронавируса умер бывший госсекретарь

Автор: Дмитрий Левицкий

В Соединенных Штатах Америки скончался бывший глава Государственного департамента Колин Пауэлл. Причиной смерти экс-госсекретаря стали осложнения от коронавирус.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление семьи Пауэлла.

"Генерал Колин Пауэлл, бывший госсекретарь США и глава Объединенного штаба начальников штабов, умер сегодня утром из-за осложнений, вызванных COVID-19", - сообщила семья экс-госсекретаря на странице в Facebook.

Пауэлл был полностью вакцинирован от коронавируса. Бывшему госсекретарю было 84 года.

Генерал Колин Пауэлл возглавлял Госдепартамент США в период с 2001 по 2005 год. До этого он был председателем Объединенного комитета начальников штабов США с 1989 по 1993 год. А еще раньше занимал должность советника президента США по национальной безопасности.

Читайте РБК-Украина в Google News
Соединенные Штаты Америки