В США коронавирус подтвердили у более 75 тысяч человек

Количество подтвержденных случаев коронавируса в Соединенных Штатах Америки превысило сегодня 75 тысяч. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на данные Центра системных исследований и инжиниринга при университете Джона Хопкинса.

По данным центра, который ведет учет случаев коронавируса в мире, по состоянию на вечер 26 марта в США диагностировали коронавирус у 75 233 американцев. Жертвами COVID-19 стали 1 070 человек. Известно о 619 случаях выздоровления от коронавируса.

В настоящее время США занимают третью позицию среди всех стран по количеству подтвержденных случаев коронавируса. На первом месте пока остается Китай (81 782), однако к его показателям уже приблизилась Италия (80 539).

Напомним, ранее сообщалось, что количество случаев коронавируса в мире сегодня превысило 500 тысяч. От заболевания коронавирусом скончались свыше 23 тысяч жителей планеты. Более 122 тысячи пациентов уже выздоровели от коронавируса.

Также РБК-Украина писало, что в Италии количество смертей от коронавируса превысила 8 тысяч. Только за последние сутки в стране жертвами коронавирус стали 662 человека. Более 10 тысяч итальянцев уже выздоровели.

Кроме того, в Украине по состоянию на утро 26 марта официально подтвердили 156 случаев коронавируса. Известно о 5 смертях от коронавируса.