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В США констатировали смерть "Северного потока-2"

Автор: Артур Родивилов

Заместитель госсекретаря США Виктория Нуланд заявила, что "Северный поток-2" в настоящий момент мертв. Вряд ли проект будет реанимирован когда-либо.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на NDTV.

Нуланд рассказала о будущем российского проекта во время выступления перед американскими законодателями.

"Я думаю, что "Северный поток-2" теперь мертв. Этот кусок металла на дне моря, я не думаю, что его когда-нибудь оживят", - сказала Нуланд.

Напомним, ранее издание Reuters со ссылкой на источники заявляло, что компания Nord Stream 2 AG, построившая газопровод "Северный поток-2", рассматривает возможность подачи заявления о банкротстве.

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Северный поток-2