В США количество умерших от коронавируса превысило 8 тысяч

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Количество подтвержденных случаев заражения коронавирусом достигло 301 902

Число жертв коронавируса COVID-19 в США составляет 8100 человек. Об этом свидетельствуют данные центра Джона Хопкинса.

Количество подтвержденных случаев заражения коронавирусом достигло 301 902, выздоровевших - 14,5 тысячи.

Отметим, что в Италии число погибших возросло до 15 362 человек. В Испании от коронавируса умерли 11 818 человек.

Напомним, вечером 4 апреля количество жертв коронавируса в мире превысило 60 тысяч. Общее количество случаев заражения коронавирусом за сутки выросло более чем на 150 тысяч и достигло отметки в 1 154 925. Выздоровели от коронавируса уже 240 330 жителей планеты.

Также РБК-Украина писало, что количество лабораторно подтвержденных случаев коронавируса в Украине вечером 4 апреля превысило 1200. Излечились от заболевания COVID-19 уже 25 пациентов. В Украине зафиксировано 32 смерти от коронавируса.

Отметим, что в Киеве ввели обязательное ношение масок или респираторов на улицах и придомовых территориях. Также использование средств индивидуальной защиты обязательное во всех общественных местах и транспорте.

При въезде в Киев водителям и пассажирам транспорта обязательно будут проверять температуру тела в рамках карантина из-за коронавируса.